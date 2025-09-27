В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников

26 сентября в правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация о зафиксированном задымлении в квартире, расположенной в доме номер 95 на проспекте Ветеранов.

Незамедлительно прибывшие на указанный адрес сотрудники экстренных служб осуществили вскрытие двери в квартиру и обнаружили там тело 60-летней женщины, на котором имелись явные признаки термического воздействия.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, где находилась погибшая. Пожарным удалось оперативно локализовать очаг возгорания.

Сотрудниками полиции было установлено, что незадолго до трагических событий погибшая стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она лишилась своей квартиры, продав её и переведя вырученные средства на счета злоумышленников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В день произошедшего инцидента пенсионерка должна была передать ключи от проданной квартиры новому владельцу и освободить помещение, однако она заперлась внутри и отказалась покидать квартиру.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося и установления причин произошедшего.