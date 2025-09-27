ента новостей

15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
12:23
В Петербурге механик угрожал травматом инженеру из-за сноса гаражей
12:15
В Петербурге бдительный курьер предотвратил мошенничество в отношении пенсионера
11:55
В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте
11:31
У метро «Купчино» автобус врезался в остановку общественного транспорта
09:49
В Луге пьяный водитель на "ВАЗ Приора" насмерть сбил пенсионерку
17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников

Полицейские расследуют дело о мошенничестве, жертва которого погибла при пожаре в собственной квартире

26 сентября в правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация о зафиксированном задымлении в квартире, расположенной в доме номер 95 на проспекте Ветеранов.

Незамедлительно прибывшие на указанный адрес сотрудники экстренных служб осуществили вскрытие двери в квартиру и обнаружили там тело 60-летней женщины, на котором имелись явные признаки термического воздействия.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, где находилась погибшая. Пожарным удалось оперативно локализовать очаг возгорания.

Сотрудниками полиции было установлено, что незадолго до трагических событий погибшая стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она лишилась своей квартиры, продав её и переведя вырученные средства на счета злоумышленников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В день произошедшего инцидента пенсионерка должна была передать ключи от проданной квартиры новому владельцу и освободить помещение, однако она заперлась внутри и отказалась покидать квартиру.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося и установления причин произошедшего.

Сегодня, 15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
Вчера, 12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
Вчера, 11:31
У метро «Купчино» автобус врезался в остановку общественного транспорта
Вчера, 09:49
В Луге пьяный водитель на "ВАЗ Приора" насмерть сбил пенсионерку
