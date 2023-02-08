В Купчино по «горячим» следам раскрыто убийство женщины

Накануне днем около 12 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга от жительницы дома 23/1 по Бухарестской улице поступило сообщение о том, что сосед выволок из своей квартиры на лестничную площадку женщину с окровавленными ногами, в бессознательном состоянии, и бросил. Прибывший наряд полиции обнаружил труп неизвестной женщины на вид 40 лет, с термическими ожогами различных частей тела неустановленной давности.

В указанной свидетельницей квартире задержан 52-летний неработающий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).