ента новостей

11:42
В Сертолово избавляются от долгостроев
11:21
В Петербурге открылся музей спорта
11:19
Прокуратура добилась выплаты зарплаты
11:18
«Точечная реставрация» вместо ремонта. Власти Екатеринбурга не смогли подготовить ЦПКиО к юбилею города
11:13
В Купчино по «горячим» следам раскрыто убийство женщины
10:21
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке
09:48
Найдено средство от инфаркта
09:15
Кешбэк востребован
09:15
Новозеландский пилот взят в заложники сепаратистами в Индонезии
09:09
Мексика отправляет свои любимые поисково-спасательные отряды собак в Турцию
08:56
Ипотека подешевела
16:38
Ленобласть увековечивает память о героической защите острова Сухо
16:34
В Петербурге депутаты обсудили возможность запрета продажи несовершеннолетним вейпов
16:31
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении
16:29
Отсутствие льготных условий для девелоперов от Смольного ведет к росту стоимости квадратного метра
15:42
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии
14:36
В Петербурге электричка задела двух девушек, которые делали селфи
12:53
В Кронштадте задержали поджигателя входной двери квартиры
12:44
В Ленобласти задержаны пятеро иностранцев, подозреваемых в серии краж из дачных домов
12:38
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего в окно
12:20
Ко Дню защитника Отечества петербуржцы могут передать теплые вещи и послания в зону СВО
12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
11:23
На трассе "Нарва" ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой. Один человек погиб и еще двое пострадали
10:40
В Петербурге появится BAW
10:23
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 4,7 миллиона рублей
10:15
Соболезнуем Турции
10:08
В Красносельском районе подросток упал с 25-метровой высоты
10:05
В Сланцах обокрали квартру пенсионера
09:45
Появится «Лента Эконом»
18:49
Ричард Соломон покинул баскетбольный «Зенит», но ранее пришли другие легионеры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Купчино по «горячим» следам раскрыто убийство женщины

В Купчино по «горячим» следам раскрыто убийство женщины

0
32
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Выволок из своей квартиры на лестничную площадку окровавленный труп за ноги и бросил

Накануне днем около 12 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга от жительницы дома 23/1 по Бухарестской улице поступило сообщение о том, что сосед выволок из своей квартиры на лестничную площадку женщину с окровавленными ногами, в бессознательном состоянии, и бросил. Прибывший наряд полиции обнаружил труп неизвестной женщины на вид 40 лет, с термическими ожогами различных частей тела неустановленной давности.

В указанной свидетельницей квартире задержан 52-летний неработающий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2022, 10:51
В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину
16-10-2022, 12:16
В Петербурге пьяный мужчина с балкона обстрелял детскую площадку
9-09-2022, 11:53
В Петербурге пьяное застолье закончилось поножовщиной
23-06-2022, 19:53
В Петербурге задержали, «домушника»
16-01-2023, 14:39
В Ленобласти под Кингисеппом за убийство задержали мигранта
27-06-2022, 14:05
В Ленобласти задержали мужчину, совершившего убийство

Происшествия на дорогах

0
134
Вчера, 12:16
В ДТП на «Нарве» у деревни Зимитицы погибли трое
0
154
Вчера, 11:23
На трассе "Нарва" ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой. Один человек погиб и еще двое пострадали
0
170
6-02-2023, 12:21
В Ленобалсти в массовом ДТП погибли два человека
0
264
4-02-2023, 12:32
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадала женщина
Наверх