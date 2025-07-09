Пенсионерка с Васильевского острова потеряла квартиру после звонков мошенников

В правоохранительные органы Василеостровского района 8 июля, в 15:30, поступило заявление от пожилой женщины, проживающей в доме номер 46 на 13-ой линии Васильевского острова. Заявительница, 72 лет, сообщила, что в течение нескольких месяцев вела телефонные разговоры с неустановленными лицами, которые представлялись работниками специальных служб. Злоумышленники, используя ложные предлоги, убедили ее продать свою квартиру, расположенную в доме номер 19 на 9-ой линии В.О., за 10 миллионов 900 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, она была убеждена, что выполняет важное государственное задание, и, следуя инструкциям "представителей силовых структур", отправилась в Москву. Там она передала курьеру полученные от продажи квартиры денежные средства в размере 9 миллионов 500 тысяч рублей, за вычетом банковских комиссий и оплаты услуг риелторов.

В связи с указанными обстоятельствами было инициировано уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.