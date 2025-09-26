ента новостей

В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине

В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине

Полицейские Бокситогорского района Ленобласти задержали водителя погрузчика, стрелявшего из пневматики в ходе дорожного конфликта

25 сентября 2025 года, около 20 часов 40 минут, в полицию Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение от 37-летнего жителя региона. В результате его заявления стало известно, что накануне вечером на автостанции у дома 1 в 5-м микрорайоне города Пикалево, 21-летний молодой человек, управлявший погрузчиком, умышленно выстрелил в его автомобиль марки «Нива Шевроле» из пневматического оружия, что привело к повреждению кузова.

На следующий день, 25 сентября 2025 года, в 21:00, участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в стрельбе, который находился вблизи дома 9 в 3-м микрорайоне города Пикалево. Он был отправлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства по данному инциденту.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемой как хулиганство. Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

