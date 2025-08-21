В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице

В полицию Центрального района 20 августа 2025 года около 00 часов 55 минут поступила информация о стрельбе возле дома номер 40 по улице Гороховой, произведенной неустановленными лицами.

Как стало известно «Питерец.ру», оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан в возрасте 19 и 22 лет. Задержанные были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных действий.

По результатам предварительного расследования, следственными органами полиции было инициировано уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 19-летний подозреваемый в стрельбе был задержан. Второй задержанный, 22-летний гражданин, был освобожден из-под стражи в качестве свидетеля по данному делу.