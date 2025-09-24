На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам

21 сентября 2025 года, около 11 часов 35 минут, 34-летний гражданин, проживающий в доме номер 10 по улице Софьи Ковалевской, сообщил в правоохранительные органы Калининского района Петербурга о повреждении стеклопакета кухонного окна его квартиры, расположенной на четвертом этаже. По его словам, ущерб был нанесен неизвестным лицом посредством стрельбы из пневматического оружия.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

На основании данного заявления следователи возбудили уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как хулиганство.

23 сентября 2025 года участковым уполномоченным полиции был установлен и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств 35-летний безработный, проживающий в близлежащем доме. В ходе опроса данный гражданин дал признательные показания, подтвердив факт стрельбы из пневматического пистолета по окнам соседнего дома, совершенной из хулиганских побуждений.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый задержан.