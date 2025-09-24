ента новостей

14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
08:50
СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 4:2
20:14
Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»
17:01
Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»
16:53
В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО
13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам

На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе по окнам на улице Софьи Ковалевской

21 сентября 2025 года, около 11 часов 35 минут, 34-летний гражданин, проживающий в доме номер 10 по улице Софьи Ковалевской, сообщил в правоохранительные органы Калининского района Петербурга о повреждении стеклопакета кухонного окна его квартиры, расположенной на четвертом этаже. По его словам, ущерб был нанесен неизвестным лицом посредством стрельбы из пневматического оружия.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

На основании данного заявления следователи возбудили уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как хулиганство.

23 сентября 2025 года участковым уполномоченным полиции был установлен и доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств 35-летний безработный, проживающий в близлежащем доме. В ходе опроса данный гражданин дал признательные показания, подтвердив факт стрельбы из пневматического пистолета по окнам соседнего дома, совершенной из хулиганских побуждений.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый задержан.

Все по теме: Калининский район, стрельба, пневматика
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-08-2025, 10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
8-10-2022, 14:01
В Петербурге задержан мужчина стрелявший из травмата по окнам
16-07-2025, 17:10
В Киришах мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья
21-08-2025, 12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
13-05-2025, 10:07
В Калининском районе поймали подозреваемого в краже мобильного телефона у пенсионерки
10-09-2025, 15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Сегодня, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх