ента новостей

16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова

В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера с улицы Лени Голикова

28 июля 2025 года, около 13 часов 20 минут, в правоохранительные органы поступило заявление от гражданки 76 лет, проживающей в доме номер 27 по улице Лени Голикова. В своем обращении пенсионерка сообщила о том, что 22 июля 2025 года, около 22:00, неизвестное лицо, посредством телефонной связи, обманным путем завладело ее денежными средствами в размере 710 000 рублей. Злоумышленник убедил потерпевшую передать указанную сумму курьеру, сославшись на необходимость декларирования ее сбережений. Передача денежных средств состоялась возле подъезда дома, в котором проживает заявительница.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как мошенничество.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, 1 сентября 2025 года, в 14:20, сотрудниками отдела уголовного розыска, возле дома номер 31 по улице Лени Голикова, был задержан гражданин 19 лет, не имеющий постоянного места работы. Указанное лицо подозревается в причастности к совершению вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
24-07-2025, 11:58
В Мурино поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с улицы Тельмана
4-07-2025, 12:22
В Петербурге задержали грабителя, отобравшего серьги у женщины на Аэродромной улице
11-07-2025, 11:23
В Приморском районе поймали двоих подозреваемых в обмане пенсионера
26-07-2025, 14:19
В Ленобласти поймали несовершеннолетнего "дропа", подозреваемого в обмане пенсионерки
21-05-2025, 11:04
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы

Происшествия на дорогах

30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Наверх