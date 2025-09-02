В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова

28 июля 2025 года, около 13 часов 20 минут, в правоохранительные органы поступило заявление от гражданки 76 лет, проживающей в доме номер 27 по улице Лени Голикова. В своем обращении пенсионерка сообщила о том, что 22 июля 2025 года, около 22:00, неизвестное лицо, посредством телефонной связи, обманным путем завладело ее денежными средствами в размере 710 000 рублей. Злоумышленник убедил потерпевшую передать указанную сумму курьеру, сославшись на необходимость декларирования ее сбережений. Передача денежных средств состоялась возле подъезда дома, в котором проживает заявительница.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как мошенничество.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, 1 сентября 2025 года, в 14:20, сотрудниками отдела уголовного розыска, возле дома номер 31 по улице Лени Голикова, был задержан гражданин 19 лет, не имеющий постоянного места работы. Указанное лицо подозревается в причастности к совершению вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.