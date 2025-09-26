ента новостей

В Петербурге бдительный курьер предотвратил мошенничество в отношении пенсионера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Бдительный курьер предотвратил мошенничество в отношении пенсионера с улицы Дыбенко

25 сентября 2025 года около 19 часов 45 минут в отдел полиции Невского района Петербурга поступило сообщение от 88-летнего гражданина, зарегистрированного по адресу: улица Дыбенко, дом 23. В своем заявлении пенсионер указал, что в период с 18 по 25 сентября текущего года ему поступали телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие представлялись работниками компании, осуществляющей обслуживание домофонной связи, а также представителями правоохранительных органов. Используя предлоги о необходимости обеспечения безопасности денежных средств и декларирования имеющихся накоплений, злоумышленники убедили пожилого мужчину передать курьеру около его квартиры сумку, содержащую предметы одежды и денежную сумму в размере 248 000 рублей.

Спустя непродолжительное время в полицию Петроградского района обратился 34-летний курьер, доставивший в отделение сумку с вещами и денежными средствами, принадлежащими пенсионеру. Курьер пояснил, что получил заказ на транспортировку товара с адреса проживания пожилого мужчины. По прибытии на место, пенсионер передал ему указанную сумку, сообщив, что ее необходимо доставить к дому 23 по улице Плуталова. Однако, после прибытия на указанный адрес, никто не вышел на связь с курьером. Обнаружив в содержимом сумки крупную сумму денег, доставщик принял решение передать находку в правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Все по теме: Невский район, мошенничество, пенсионеры
