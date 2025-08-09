ента новостей

14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
09:42
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
09:31
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района города ищут обманувших пенсионера с проспекта Стачек

8 августа 2025 года, около 13 часов 15 минут, в отделение полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от 76-летнего гражданина, проживающего в доме номер 36 по проспекту Стачек. Заявитель сообщил, что в период с мая по август текущего года ему поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, предупреждавших о якобы несанкционированных операциях с его банковским счетом.

Звонившие убедили пожилого человека снять все средства и передать их курьеру для перевода на так называемый "безопасный счет". Доверившись злоумышленникам, потерпевший передал курьеру наличными в общей сумме 9 миллионов 468 тысяч 784 рубля.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
