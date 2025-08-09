Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей

8 августа 2025 года, около 13 часов 15 минут, в отделение полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от 76-летнего гражданина, проживающего в доме номер 36 по проспекту Стачек. Заявитель сообщил, что в период с мая по август текущего года ему поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, предупреждавших о якобы несанкционированных операциях с его банковским счетом.

Звонившие убедили пожилого человека снять все средства и передать их курьеру для перевода на так называемый "безопасный счет". Доверившись злоумышленникам, потерпевший передал курьеру наличными в общей сумме 9 миллионов 468 тысяч 784 рубля.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.