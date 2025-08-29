ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей

Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Петербурга расследуют мошенничество в отношении пенсионера из Парголово

28 августа 2025 года, около 16 часов 15 минут, в отделение полиции Выборгского района Петербурга поступило заявление от жителя поселка Парголово. Заявитель сообщил, что его знакомый, пожилой человек, проживающий в доме номер 28 на Вокзальном шоссе в Парголово, стал жертвой мошеннических действий и передал злоумышленникам крупную сумму денег.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 84-летний пенсионер получил телефонный звонок от неизвестного. Звонивший убедил пожилого человека в необходимости передачи своих накоплений некоему посреднику для содействия в задержании преступной группы.

Доверившись злоумышленникам, пенсионер передал им денежные средства в размере 20 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей это деяние как мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
