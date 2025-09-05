ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района разыскивают мошенников, обманувших пожилого доцента ВУЗа 

4 сентября, около 21 часа 40 минут, в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга обратился 74-летний мужчина, занимающий должность доцента на кафедре одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Он сообщил о совершении в отношении него мошеннических действий.

Согласно заявлению, 29 августа потерпевшему начали поступать телефонные звонки от неустановленных лиц, представлявшихся работниками различных учреждений и организаций. Злоумышленники, используя обманные методы и вводя мужчину в заблуждение, убедили его, под предлогом обеспечения сохранности его финансовых активов и обязательного декларирования, 3 сентября снять денежные средства с имеющихся вкладов. В тот же день, в парке Полюстровский, потерпевший передал сумму в размере 7 000 000 рублей незнакомой женщине, выдававшей себя за курьера.

По данному факту возбудили уголовное дело в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей подобные действия как мошенничество. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
