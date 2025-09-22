ента новостей

16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
Все новости
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова

Полицейские Калининского района Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова

В органы правопорядка Калининского района Петербурга 9 сентября 2025 года в 11 часов 25 минут поступило заявление от гражданина 1937 года рождения, проживающего в доме номер 6 по улице Черкасова. Заявитель сообщил, что в период с 5 по 8 сентября текущего года неизвестные лица, используя телефонную связь, ввели его в заблуждение относительно безопасности его денежных средств и убедили передать курьеру сумму в размере 300 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее содеянное как мошенничество.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий 21 сентября 2025 года в 00 часов 00 минут возле дома номер 41 по Пулковскому шоссе сотрудниками оперативной группы была задержана сорокалетняя жительница Красного Села, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Задержание произведено на основании обоснованных подозрений в причастности задержанной к совершению вышеуказанного преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанной к совершению иных аналогичных преступлений на территории города.

