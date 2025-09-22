В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова

В органы правопорядка Калининского района Петербурга 9 сентября 2025 года в 11 часов 25 минут поступило заявление от гражданина 1937 года рождения, проживающего в доме номер 6 по улице Черкасова. Заявитель сообщил, что в период с 5 по 8 сентября текущего года неизвестные лица, используя телефонную связь, ввели его в заблуждение относительно безопасности его денежных средств и убедили передать курьеру сумму в размере 300 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее содеянное как мошенничество.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий 21 сентября 2025 года в 00 часов 00 минут возле дома номер 41 по Пулковскому шоссе сотрудниками оперативной группы была задержана сорокалетняя жительница Красного Села, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Задержание произведено на основании обоснованных подозрений в причастности задержанной к совершению вышеуказанного преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанной к совершению иных аналогичных преступлений на территории города.