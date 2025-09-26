ента новостей

12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
12:23
В Петербурге механик угрожал травматом инженеру из-за сноса гаражей
12:15
В Петербурге бдительный курьер предотвратил мошенничество в отношении пенсионера
11:55
В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте
11:31
У метро «Купчино» автобус врезался в остановку общественного транспорта
09:49
В Луге пьяный водитель на "ВАЗ Приора" насмерть сбил пенсионерку
17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте

В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте

Полицейские Кировского района Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте 

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация о нанесении ножевого ранения в результате конфликта, произошедшего возле дома номер 9 по Дачному проспекту. Звонок был зарегистрирован 26 сентября 2025 года в 00:03.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, возрастом 39 лет, получил серьезные телесные повреждения и был срочно доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В тот же день, в 15:16, сотрудники уголовного розыска осуществили задержание гражданина, 43-летнего жителя Великого Новгорода. Он подозревается в том, что во время спонтанной ссоры, предположительно вызванной ревностью, нанес ножевое ранение пострадавшему.

Задержание подозреваемого было произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

