В Петербурге Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине из ревности на Дачном проспекте

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация о нанесении ножевого ранения в результате конфликта, произошедшего возле дома номер 9 по Дачному проспекту. Звонок был зарегистрирован 26 сентября 2025 года в 00:03.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина, возрастом 39 лет, получил серьезные телесные повреждения и был срочно доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В тот же день, в 15:16, сотрудники уголовного розыска осуществили задержание гражданина, 43-летнего жителя Великого Новгорода. Он подозревается в том, что во время спонтанной ссоры, предположительно вызванной ревностью, нанес ножевое ранение пострадавшему.

Задержание подозреваемого было произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.