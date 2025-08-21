ента новостей

17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
16:04
В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком
15:57
В Госдуме напомнили, чем опасен «пробив» в Telegram
12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник

В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали охранника букмекерской конторы, порезавшего трех посетителей заведения в ходе конфликта 

Около 03 часов 00 минут 20 августа 2025 года в отделение полиции Выборгского района Петербурга поступил экстренный вызов. Сообщалось о нанесении ножевых ранений нескольким лицам в помещении букмекерской конторы, расположенной в доме номер 145 по проспекту Энгельса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы произвели задержание шестидесятилетнего охранника указанного заведения. Он подозревается в том, что в результате возникшего конфликта, спровоцированного вызывающим поведением трех посетителей, нанес ножевые ранения двум гражданам Тюменской области, возрастом 33 и 35 лет, а также тридцативосьмилетнему иностранному гражданину. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие с ранениями различной степени тяжести были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Выборгский район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-07-2025, 11:35
В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу
13-05-2025, 11:05
В Янино -1 трое человек получили ножевые ранения в массовой драке
6-08-2025, 13:20
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
11-08-2025, 09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
14-07-2025, 17:38
На Васильевском острове задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство
14-05-2025, 10:52
Оперативники задержали двух мигрантов, порезавших трех соотечественников в Янино

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Вчера, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
Вчера, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
19-08-2025, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
Наверх