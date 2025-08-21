В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник

Около 03 часов 00 минут 20 августа 2025 года в отделение полиции Выборгского района Петербурга поступил экстренный вызов. Сообщалось о нанесении ножевых ранений нескольким лицам в помещении букмекерской конторы, расположенной в доме номер 145 по проспекту Энгельса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы произвели задержание шестидесятилетнего охранника указанного заведения. Он подозревается в том, что в результате возникшего конфликта, спровоцированного вызывающим поведением трех посетителей, нанес ножевые ранения двум гражданам Тюменской области, возрастом 33 и 35 лет, а также тридцативосьмилетнему иностранному гражданину. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие с ранениями различной степени тяжести были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.