На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину

10 августа в отделение полиции Василеостровского района Петербурга поступила информация об избиении мужчины на территории культурного центра, расположенного в доме номер 40 по Кожевенной линии.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов было установлено, что 29-летний потерпевший доставлен в медицинское учреждение с серьезными травмами.

В результате оперативных мероприятий, проведенных в тот же день, в квартире дома номер 13 по 12-ой линии Васильевского острова был задержан 20-летний безработный, подозреваемый в совершении данного преступления.

По предварительным данным, 10 августа, приблизительно в 4 часа 20 минут утра, на территории культурного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта, подозреваемый нанес удары своему оппоненту.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.