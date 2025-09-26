В Луге пьяный водитель на "ВАЗ Приора" насмерть сбил пенсионерку

25 сентября, около 15 часов 05 минут, у дома номер 52 по проспекту Урицкого в городе Луга произошел инцидент. Мужчина 35 лет, управлявший транспортным средством марки "ВАЗ Приора", находясь под воздействием алкоголя, совершил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась женщина 80 лет, которая пересекала дорогу по обозначенному пешеходному переходу.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила телесные повреждения и была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение. К сожалению, несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась от полученных травм.

В настоящее время компетентными органами проводится тщательное расследование обстоятельств произошедшей аварии. Все детали инцидента выясняются для установления полной картины произошедшего и принятия соответствующих мер.