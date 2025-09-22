ента новостей

16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате

В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели самокатчика в деревне Малое Рейзино

Накануне поздним вечером, 21 сентября 2025 года около 22 часов 20 минут на 40-м километре автотрассы «Стрельна-Кипень-Гатчина», вблизи деревни Малое Рейзино, у дома номер 26 произошла трагическая авария. Электросамокат, управляемый 55-летним мужчиной, столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого находился 56-летний водитель. Транспортные средства двигались навстречу друг другу.

К сожалению, в результате данного инцидента, водитель электросамоката скончался на месте происшествия от полученных повреждений. По предварительной информации, мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннее расследование обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин аварии.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП, самокаты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-09-2025, 10:28
В Ленобласти мужчина на питбайке погиб, врезавшись в опору ЛЭП
11-07-2025, 12:14
В ДТП на трассе «Киевское шоссе – Крени» погиб водитель «УАЗа»
28-06-2025, 15:29
В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб
14-07-2025, 10:44
На трассе "Нарва" в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Веста»
8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
8-07-2025, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
Сегодня, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Вчера, 01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
20-09-2025, 14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Наверх