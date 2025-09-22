В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате

Накануне поздним вечером, 21 сентября 2025 года около 22 часов 20 минут на 40-м километре автотрассы «Стрельна-Кипень-Гатчина», вблизи деревни Малое Рейзино, у дома номер 26 произошла трагическая авария. Электросамокат, управляемый 55-летним мужчиной, столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого находился 56-летний водитель. Транспортные средства двигались навстречу друг другу.

К сожалению, в результате данного инцидента, водитель электросамоката скончался на месте происшествия от полученных повреждений. По предварительной информации, мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннее расследование обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин аварии.