17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

Полицейские задержали жительницу Выборга, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

Вечером 23 сентября сотрудники отдела уголовного розыска полиции Выборгского района Ленинградской области, реализуя оперативные данные о возможной торговле наркотическими веществами, провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате на Приморской улице города Выборга была задержана 36-летняя гражданка, проживающая в данном районе. Установлено, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе санкционированного обыска, проведенного по адресу проживания задержанной, было обнаружено и конфисковано 400 граммов наркотического вещества, предварительно идентифицированного как амфетамин.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанной применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

