В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

Вечером 23 сентября сотрудники отдела уголовного розыска полиции Выборгского района Ленинградской области, реализуя оперативные данные о возможной торговле наркотическими веществами, провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате на Приморской улице города Выборга была задержана 36-летняя гражданка, проживающая в данном районе. Установлено, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе санкционированного обыска, проведенного по адресу проживания задержанной, было обнаружено и конфисковано 400 граммов наркотического вещества, предварительно идентифицированного как амфетамин.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанной применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.