ента новостей

13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков

Почти 8,5 кг наркотиков, в том числе клефедрон, изъяла полиция Санкт-Петербурга у наркосбытчика

В результате проведения серии оперативных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, сотрудники подразделения по борьбе с наркотическими средствами Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области произвели задержание гражданина, проживающего во Всеволожске, в возрасте 34 лет.

Указанное лицо подозревается в совершении преступлений, связанных с незаконным хранением и распространением наркотических веществ.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и конфисковано восемь пакетов с веществами, предположительно являющимися наркотическими средствами, общим весом около 8,5 килограммов, а также электронные весы, вакуумный упаковщик и материалы для упаковки.

Все изъятые предметы направлены на проведение экспертизы, по результатам которой установлено, что в одном из пакетов содержится 1353,8 грамма клефедрона.

Как стало известно «Питерец.ру», согласно оперативным данным, в начале текущего года задержанный присоединился к группе лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, где выполнял функции хранения, фасовки, упаковки и дальнейшего распространения наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом.

Следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление соучастников преступления и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

