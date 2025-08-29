Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков

В результате проведения серии оперативных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, сотрудники подразделения по борьбе с наркотическими средствами Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области произвели задержание гражданина, проживающего во Всеволожске, в возрасте 34 лет.

Указанное лицо подозревается в совершении преступлений, связанных с незаконным хранением и распространением наркотических веществ.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и конфисковано восемь пакетов с веществами, предположительно являющимися наркотическими средствами, общим весом около 8,5 килограммов, а также электронные весы, вакуумный упаковщик и материалы для упаковки.

Все изъятые предметы направлены на проведение экспертизы, по результатам которой установлено, что в одном из пакетов содержится 1353,8 грамма клефедрона.

Как стало известно «Питерец.ру», согласно оперативным данным, в начале текущего года задержанный присоединился к группе лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, где выполнял функции хранения, фасовки, упаковки и дальнейшего распространения наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом.

Следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление соучастников преступления и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.