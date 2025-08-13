ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петербурге полицейские изъяли в квартире 25-летней жительницы Невского района более 4,5 кг «синтетики»

В ходе реализации масштабной оперативно-профилактической инициативы "Мак – 2025" сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области была задержана 25-летняя, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, не имеющая официального трудоустройства жительница Невского района, подозреваемая в участии в незаконном сбыте наркотических средств.

В процессе осмотра жилища задержанной, расположенного в доме на проспекте Пятилеток, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены электронные весы, материалы для упаковки, восемь герметично запечатанных пакетов с неидентифицированными веществами общим весом около 4,4 кг, а также пластиковая емкость, содержащая 191,1 грамма порошкообразного вещества.

Обнаруженные вещества были направлены на проведение экспертизы, по результатам которой было установлено, что в одном из изъятых пакетов содержится один килограмм синтетического психостимулятора, являющегося производным N-метилэфедрона.

Согласно предварительным данным, задержанная планировала осуществлять распространение запрещенных веществ бесконтактным способом.

Управлением по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

До определения меры пресечения в отношении подозреваемой, она задержана в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, а также каналов поставки наркотических средств.

Все по теме: Невский район, наркотики
