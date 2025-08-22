В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»

19 августа в правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило заявление от 59-летней местной жительницы о несанкционированном списании денежных средств. Согласно заявлению, 14 августа с ее банковской карты было похищено более 4000 рублей неизвестным лицом. На основании данного обращения было инициировано уголовное делопроизводство по статье 158, часть 3, пункт «г» Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как кражу.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 20 августа, сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя Санкт-Петербурга возле дома номер 4 по улице Льва Толстого. Молодой человек подозревается в совершении вышеуказанного хищения и был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе обыска, проведенного в тот же день по месту жительства задержанного, в квартире, расположенной на улице Лизы Чайкиной, были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с наркотическими веществами. Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном, общим весом более 146 граммов, и производным клефедрона, массой свыше 196 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1, часть 4, пункт «г» Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В рамках расследования данного дела были задержаны двое соучастников подозреваемого: 34-летний житель города Сосновый Бор Ленинградской области, имеющий судимость за преступления, связанные с наркотиками, и 23-летняя знакомая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.