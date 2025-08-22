ента новостей

19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
12:22
В Петербурге поймали поджигателя подвала на Кронверкской улице 
12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
11:57
В Петербурге троих посетителей букмекерской конторы порезал охранник
10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
10:26
Беглов посетил Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»

В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петроградском районе сотрудники полиции раскрыли сразу два преступления и изъяли партию «синтетики»

19 августа в правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило заявление от 59-летней местной жительницы о несанкционированном списании денежных средств. Согласно заявлению, 14 августа с ее банковской карты было похищено более 4000 рублей неизвестным лицом. На основании данного обращения было инициировано уголовное делопроизводство по статье 158, часть 3, пункт «г» Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как кражу.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 20 августа, сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя Санкт-Петербурга возле дома номер 4 по улице Льва Толстого. Молодой человек подозревается в совершении вышеуказанного хищения и был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе обыска, проведенного в тот же день по месту жительства задержанного, в квартире, расположенной на улице Лизы Чайкиной, были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с наркотическими веществами. Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном, общим весом более 146 граммов, и производным клефедрона, массой свыше 196 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1, часть 4, пункт «г» Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В рамках расследования данного дела были задержаны двое соучастников подозреваемого: 34-летний житель города Сосновый Бор Ленинградской области, имеющий судимость за преступления, связанные с наркотиками, и 23-летняя знакомая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Петроградский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-08-2025, 11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
19-08-2025, 09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
7-08-2025, 11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
2-08-2025, 16:19
Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Косыгина
26-05-2025, 12:24
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже в парке Авиаторов

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
Вчера, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
20-08-2025, 10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
20-08-2025, 10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
Наверх