В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами

24 сентября, около 17 часов вечера, в отдел полиции Курортного района Петербурга поступила информация о возникновении конфликтной ситуации возле дома номер 435, расположенного на Приморском шоссе.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у 24-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии накануне, в 05:00, во время обмена сообщениями в одном из мобильных приложений, возникла ссора с другим выходцем из той же страны.

Участники конфликта приняли решение урегулировать разногласия и выяснить все обстоятельства при личной встрече в поселке Комарово.

Согласно заявлению лица, сообщившего об инциденте, в процессе ссоры его соотечественник предположительно произвел два выстрела в направлении его автомобиля марки «Belgee Х502» из оружия, тип которого не установлен, что привело к повреждению передних боковых стекол. После этого стрелявший покинул место происшествия.

В ходе осмотра транспортного средства информация о наличии каких-либо повреждений не подтвердилась.

В настоящее время полиция занимается установлением подлинных обстоятельств произошедшего.