17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Курортного района разбирается в обстоятельствах инцидента между иностранцами на Приморском шоссе

24 сентября, около 17 часов вечера, в отдел полиции Курортного района Петербурга поступила информация о возникновении конфликтной ситуации возле дома номер 435, расположенного на Приморском шоссе.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у 24-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии накануне, в 05:00, во время обмена сообщениями в одном из мобильных приложений, возникла ссора с другим выходцем из той же страны.

Участники конфликта приняли решение урегулировать разногласия и выяснить все обстоятельства при личной встрече в поселке Комарово.

Согласно заявлению лица, сообщившего об инциденте, в процессе ссоры его соотечественник предположительно произвел два выстрела в направлении его автомобиля марки «Belgee Х502» из оружия, тип которого не установлен, что привело к повреждению передних боковых стекол. После этого стрелявший покинул место происшествия.

В ходе осмотра транспортного средства информация о наличии каких-либо повреждений не подтвердилась.

В настоящее время полиция занимается установлением подлинных обстоятельств произошедшего.

