Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
14:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
13:37
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
13:33
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
11:27
В Петербурге завершен ремонт Каменноостровского проспекта
11:20
В Мурино поймали лжеторговца автобоксами и велокреплениями
19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
14:45
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
14:41
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
14:34
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
14:28
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
14:16
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
14:14
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
14:07
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
13:10
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
11:50
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
10:56
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
10:01
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
Все новости
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту

В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают участника дорожного конфликта в Петергофе, угрожавшего оппоненту ножом  

Днем 11 сентября в отделение полиции Петродворцового района Петербурга поступило сообщение об инциденте на дороге, случившемся около полудня возле дома номер 20, корпус 2 по Парковой улице в городе Петергоф. Сообщалось, что неустановленное лицо угрожало ножом другому участнику конфликта, после чего скрылось с места происшествия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в 11:40 у упомянутого дома произошло столкновение между велосипедистом и автомобилем такси марки «Черри», за рулем которого находился 41-летний водитель. После столкновения между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой водитель такси применил против велосипедиста аэрозольный баллончик с раздражающим веществом, распылив его в лицо. Велосипедист в ответ извлек из своей сумки нож и начал угрожать им водителю такси, после чего покинул место происшествия.

В настоящее время полиция проводит всестороннюю проверку всех обстоятельств данного инцидента. Предпринимаются активные меры для установления личности и розыска велосипедиста. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

