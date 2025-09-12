В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту

Днем 11 сентября в отделение полиции Петродворцового района Петербурга поступило сообщение об инциденте на дороге, случившемся около полудня возле дома номер 20, корпус 2 по Парковой улице в городе Петергоф. Сообщалось, что неустановленное лицо угрожало ножом другому участнику конфликта, после чего скрылось с места происшествия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в 11:40 у упомянутого дома произошло столкновение между велосипедистом и автомобилем такси марки «Черри», за рулем которого находился 41-летний водитель. После столкновения между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой водитель такси применил против велосипедиста аэрозольный баллончик с раздражающим веществом, распылив его в лицо. Велосипедист в ответ извлек из своей сумки нож и начал угрожать им водителю такси, после чего покинул место происшествия.

В настоящее время полиция проводит всестороннюю проверку всех обстоятельств данного инцидента. Предпринимаются активные меры для установления личности и розыска велосипедиста. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.