Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 10 сентября поступило заявление от 31-летнего гражданина. Он сообщил, что на 45-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги произошло происшествие. Неустановленное лицо, управляя автомобилем марки «Лада Ларгус», в процессе дорожной ссоры произвело выстрел в направлении его транспортного средства «Газель», предположительно, из пневматического оружия.

В результате данного инцидента никто не пострадал, и автомобиль не получил каких-либо видимых повреждений.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Сотрудниками правоохранительных органов принимаются необходимые меры для установления местонахождения и задержания стрелявшего.