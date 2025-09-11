ента новостей

Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД

Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД

Полицейские Всеволожского района разыскивают участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 10 сентября поступило заявление от 31-летнего гражданина. Он сообщил, что на 45-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги произошло происшествие. Неустановленное лицо, управляя автомобилем марки «Лада Ларгус», в процессе дорожной ссоры произвело выстрел в направлении его транспортного средства «Газель», предположительно, из пневматического оружия.

В результате данного инцидента никто не пострадал, и автомобиль не получил каких-либо видимых повреждений.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Сотрудниками правоохранительных органов принимаются необходимые меры для установления местонахождения и задержания стрелявшего.

