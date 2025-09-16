ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице

Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района устанавливают поджигателя автомобиля на Будапештской улице

В ночь на 16 сентября во Фрунзенском районе Петербурга было зарегистрировано возгорание транспортного средства. Инцидент произошел напротив здания, расположенного на Будапештской улице под номером 48.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что частично поврежден огнем автомобиль марки «Киа». Собственницей транспортного средства является гражданка 40 лет.

Как стало известно «Питерец.ру», около 22:00 неустановленное лицо осуществило поджог автомобиля, облив его легковоспламеняющейся жидкостью. После совершения акта вандализма злоумышленник покинул место преступления.

По заявлению пострадавшей, к данному происшествию возможно причастен её супруг, мужчина в возрасте 41 года.

В настоящее время предполагаемый виновник инцидента доставлен в отделение полиции для проведения процессуальных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества.

Все по теме: Фрунзенский район, поджог, автомобиль
