На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера

2 августа в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение от 41-летнего мотоциклиста, который сообщил о возникшем конфликте на дороге. Инцидент произошел около 11 часов возле дома 24, корпус 2, на Дачном проспекте, когда у мужчины возникла разногласия с водителем автомобиля марки «Фольксваген Поло».

В ходе конфликта автомобилист применил биту, нанеся несколько ударов мотоциклисту, а также повредив его байк. После происшествия водитель легкового автомобиля покинул место инцидента, не оставив контактных данных.

Мотоциклисту была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен для дальнейшего амбулаторного наблюдения. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку данного инцидента, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с действиями водителя «Фольксваген Поло».

Ведутся оперативные мероприятия по розыску участника конфликта, скрывшегося с места происшествия. Полиция призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о данном инциденте, обратиться в отделение для содействия в расследовании.