В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
В Киришах полицейсике искали нелегалов
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера

Полицейские Кировского района Петербурга проводят проверку по факту конфликта байкера с автомобилистом на Дачном проспекте

2 августа в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение от 41-летнего мотоциклиста, который сообщил о возникшем конфликте на дороге. Инцидент произошел около 11 часов возле дома 24, корпус 2, на Дачном проспекте, когда у мужчины возникла разногласия с водителем автомобиля марки «Фольксваген Поло».

В ходе конфликта автомобилист применил биту, нанеся несколько ударов мотоциклисту, а также повредив его байк. После происшествия водитель легкового автомобиля покинул место инцидента, не оставив контактных данных.

Мотоциклисту была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен для дальнейшего амбулаторного наблюдения. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку данного инцидента, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с действиями водителя «Фольксваген Поло».

Ведутся оперативные мероприятия по розыску участника конфликта, скрывшегося с места происшествия. Полиция призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о данном инциденте, обратиться в отделение для содействия в расследовании.

