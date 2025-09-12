Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице

11 сентября в правоохранительные органы Кировского района Петербурга поступила информация о возникновении конфликтной ситуации возле дома номер 55 по Краснопутиловской улице. Причиной послужило нарушение правил парковки: владелец транспортного средства марки "Ниссан Кашкай" разместил автомобиль на территории газона, что вызвало недовольство группы местных жителей.

В процессе развития конфликта, группа молодых людей применила газовый баллончик, распылив его содержимое в направлении 48-летнего автовладельца. Пострадавший обратился в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. После проведения осмотра и оказания первой помощи, мужчина был направлен на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели необходимые мероприятия. Трое участников инцидента были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.