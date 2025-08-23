В Колпино задержали ранившего прохожую бутылкой во время конфликта

В дежурную часть полиции Колпинского района 21 августа поступила информация о произошедшей потасовке возле дома номер 36, расположенного на Заводском проспекте в городе Колпино.

Прибывшие на указанное место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 32-летнего безработного, проживающего в этом же районе.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в результате возникшего конфликта с незнакомым мужчиной задержанный совершил бросок бутылкой в его сторону. Однако, снаряд не достиг цели и попал в голову тридцативосьмилетней женщине, оказавшейся случайной прохожей.

Пострадавшая с травмой головы была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. После проведения полного комплекса обследований состояние пациентки было признано удовлетворительным, и она была направлена на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.