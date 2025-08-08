В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик

В полицию Калининского района 7 августа около полудня поступило сообщение о нападении на женщину, произошедшем возле дома номер 22 по улице Верности.

По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 35-летнюю местную жительницу с травмами и 34-летнего мужчину. Как выяснилось, между ними и 69-летним председателем управляющей компании возникла словесная перепалка. В ходе конфликта председатель распылил газовый баллончик в сторону мужчины и произвел выстрел из сигнального пистолета в направлении женщины.

Подозреваемый в совершении данного деяния был задержан непосредственно на месте инцидента и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сигнальный пистолет, использованный при нападении, был изъят в качестве вещественного доказательства.

Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Мужчина получил множественные ушибы, а женщина – травму грудной клетки. После оказания необходимой помощи их состояние было признано удовлетворительным, и они были направлены на амбулаторное лечение.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.