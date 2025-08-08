ента новостей

11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик

В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик

Полицейские возбудили уголовное дело по факту применения председателем управляющей компании в конфликте с жильцами сигнальный пистолет и газовый баллончик

В полицию Калининского района 7 августа около полудня поступило сообщение о нападении на женщину, произошедшем возле дома номер 22 по улице Верности.

По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 35-летнюю местную жительницу с травмами и 34-летнего мужчину. Как выяснилось, между ними и 69-летним председателем управляющей компании возникла словесная перепалка. В ходе конфликта председатель распылил газовый баллончик в сторону мужчины и произвел выстрел из сигнального пистолета в направлении женщины.

Подозреваемый в совершении данного деяния был задержан непосредственно на месте инцидента и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сигнальный пистолет, использованный при нападении, был изъят в качестве вещественного доказательства.

Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Мужчина получил множественные ушибы, а женщина – травму грудной клетки. После оказания необходимой помощи их состояние было признано удовлетворительным, и они были направлены на амбулаторное лечение.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

