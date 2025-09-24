На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка

23 сентября, около 08 часов 35 минут, в правоохранительные органы Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 38-летнего мужчины, работающего водителем. Заявитель сообщил, что у дома номер 33 по Наличной улице стал жертвой агрессии в ходе дорожного происшествия. Неизвестный оппонент применил против него газовый баллончик, распылив раздражающее вещество в лицо.

Сотрудниками полиции установлено, что причиной инцидента послужил конфликт на дороге между заявителем и водителем транспортного средства марки "Skoda Octavia". В результате действий водителя "Skoda Octavia" от распыления газа пострадала также 10-летняя дочь заявителя, находившаяся в салоне его автомобиля.

После оказания необходимой медицинской помощи несовершеннолетней было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время полиция предпринимает активные действия по установлению местонахождения и задержанию второго участника конфликта. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.