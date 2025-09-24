На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате

23 сентября, около 12 часов 45 минут, в Приморском районе Петербурга возле дома номер 19 по проспекту Сизова, произошел инцидент с участием транспортного средства и несовершеннолетнего.

22-летний гражданин, управлявший автомобилем марки "Ниссан Тиида", следовал по проспекту Королева в направлении от улицы Маршала Новикова к Байконурской улице. В ходе движения он совершил столкновение с 16-летним студентом первого курса профессионального колледжа, который пересекал проезжую часть, используя электросамокат, не соблюдая требования спешивания перед переходом.

Вследствие данного дорожно-транспортного происшествия подросток получил серьезные телесные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего инцидента с целью установления всех деталей и причин аварии.