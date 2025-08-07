ента новостей

13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
22:52
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
20:38
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
20:32
В Петербурге начали тестирование нового электробуса
20:22
На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе
19:16
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
15:45
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд
13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
13:34
В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого
13:20
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
13:17
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
13:11
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
12:39
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
12:06
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
12:00
Ладожский мост разведут для прохода судов и яхты «Адмирал Крюйс»
11:47
В Парголово женщина подожгла знакомую в автомашине из ревности
09:33
Полицейские провели профилактический рейд против «обочечников»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину

На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по ДТП на Полюстровском проспекте, в котором тяжело пострадал пешеход

Вечером 6 августа, около 19 часов 50 минут, напротив дома номер 21 по Полюстровскому проспекту произошел инцидент. 35-летняя автоледи на автомобиле марки "Шкода", следуя по Полюстровскому проспекту от Пискаревского в направлении улицы Замшина, совершила столкновение с пешеходом. Инцидент произошел на перекрестке Полюстровского проспекта и улицы Феодосийской, когда автомобиль пересекал регулируемый пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

Согласно предварительным данным, пешеход, 51-летний мужчина, переходил проезжую часть на красный сигнал светофора, что привело к наезду. После столкновения с пешеходом, автомобиль также задел стоящий автобус марки "Волгабас". В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил крайне серьезные повреждения и был доставлен в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти.

В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия для установления полной картины событий и определения степени ответственности каждого из участников инцидента.

Все по теме: Калининский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-08-2025, 11:17
На Петровском проспекте в ДТП с такси пострадали два человека
19-05-2025, 13:09
На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика
30-06-2025, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
6-06-2025, 12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
12-02-2024, 10:46
На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника
25-05-2025, 15:37
В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
Сегодня, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Вчера, 00:38
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека
4-08-2025, 21:55
В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса
Наверх