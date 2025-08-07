На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину

Вечером 6 августа, около 19 часов 50 минут, напротив дома номер 21 по Полюстровскому проспекту произошел инцидент. 35-летняя автоледи на автомобиле марки "Шкода", следуя по Полюстровскому проспекту от Пискаревского в направлении улицы Замшина, совершила столкновение с пешеходом. Инцидент произошел на перекрестке Полюстровского проспекта и улицы Феодосийской, когда автомобиль пересекал регулируемый пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

Согласно предварительным данным, пешеход, 51-летний мужчина, переходил проезжую часть на красный сигнал светофора, что привело к наезду. После столкновения с пешеходом, автомобиль также задел стоящий автобус марки "Волгабас". В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил крайне серьезные повреждения и был доставлен в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти.

В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия для установления полной картины событий и определения степени ответственности каждого из участников инцидента.