14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
08:50
СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 4:2
20:14
Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»
17:01
Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»
16:53
В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО
13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции

Опубликовал: Антон78
Полицейские Невского района расследуют уголовное дело по факту организации незаконной миграции

В Невском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация нелегальной миграции). Под следствием оказались двое граждан, проживающих в данном районе: мужчина 57 лет и женщина 45 лет. Их подозревают в создании условий для незаконного нахождения иностранного гражданина в пределах Российской Федерации.

По предварительным данным, в июне текущего года указанные лица разработали противозаконную схему, направленную на постановку иностранца на миграционный учет на основании фиктивного договора о трудоустройстве. Для придания законности своим действиям, они, как предполагается, использовали поддельную печать, принадлежащую индивидуальному предпринимателю.

За предоставление данной незаконной услуги иностранный гражданин выплатил подозреваемым денежную сумму в размере 5 000 рублей. В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемые были задержаны.

В настоящее время по данному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия, нацеленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности, к которой могут быть причастны задержанные.

