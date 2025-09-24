В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции

В Невском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация нелегальной миграции). Под следствием оказались двое граждан, проживающих в данном районе: мужчина 57 лет и женщина 45 лет. Их подозревают в создании условий для незаконного нахождения иностранного гражданина в пределах Российской Федерации.

По предварительным данным, в июне текущего года указанные лица разработали противозаконную схему, направленную на постановку иностранца на миграционный учет на основании фиктивного договора о трудоустройстве. Для придания законности своим действиям, они, как предполагается, использовали поддельную печать, принадлежащую индивидуальному предпринимателю.

За предоставление данной незаконной услуги иностранный гражданин выплатил подозреваемым денежную сумму в размере 5 000 рублей. В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемые были задержаны.

В настоящее время по данному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия, нацеленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности, к которой могут быть причастны задержанные.