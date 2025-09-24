В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков, был задержан 39-летний гражданин, проживающий в Московском районе Петербурга. Он подозревается в совершении преступления, связанного с незаконным распространением синтетических наркотических веществ.

В ходе санкционированного обыска, проведенного в квартире задержанного, расположенной в доме номер 59 по улице Орджоникидзе, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали электронные весы, предназначенные для фасовки, а также, согласно результатам проведенной экспертизы, сверток с синтетическим наркотическим веществом, общая масса которого превысила 190 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 30, частью 3, и статьей 228.1, частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Владелец квартиры был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного лица.