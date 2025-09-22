ента новостей

16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
Питерец.ру » Происшествия » На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия

На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района устанавливают обстоятельства стрельбы на Дунайском проспекте 

Вечером 21 сентября, около 16 часов 20 минут, дежурная часть полиции Фрунзенского района Петербургаприняла сообщение о звуках, похожих на выстрелы, в районе дома номер 34 на Дунайском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что у указанного дома произошла ссора между 48-летним гражданином, проживающим в этом районе, и тремя неустановленными лицами.

В ходе конфликта один из злоумышленников извлек травматическое оружие и произвел выстрел в сторону оппонента. В ответ пострадавший также открыл огонь из травматического пистолета.

После перестрелки трое нападавших покинули место преступления на автомобиле марки «Хонда Одиссей».

Пострадавший с серьезными ранениями был экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

В тот же день, около 20:00, оперативные сотрудники предварительно установили причастность к данному нападению двоих местных жителей в возрасте 33 и 35 лет, находившихся на лечении в городской больнице.

Третий подозреваемый, 26-летний житель этого же района, был задержан у дома номер 10 на Плесецкой улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

