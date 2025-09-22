На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия

Вечером 21 сентября, около 16 часов 20 минут, дежурная часть полиции Фрунзенского района Петербургаприняла сообщение о звуках, похожих на выстрелы, в районе дома номер 34 на Дунайском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что у указанного дома произошла ссора между 48-летним гражданином, проживающим в этом районе, и тремя неустановленными лицами.

В ходе конфликта один из злоумышленников извлек травматическое оружие и произвел выстрел в сторону оппонента. В ответ пострадавший также открыл огонь из травматического пистолета.

После перестрелки трое нападавших покинули место преступления на автомобиле марки «Хонда Одиссей».

Пострадавший с серьезными ранениями был экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

В тот же день, около 20:00, оперативные сотрудники предварительно установили причастность к данному нападению двоих местных жителей в возрасте 33 и 35 лет, находившихся на лечении в городской больнице.

Третий подозреваемый, 26-летний житель этого же района, был задержан у дома номер 10 на Плесецкой улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).