12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы

В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту инцидента в ресторане на Малой Посадской

Вчера, 6 ноября, в отдел полиции Петроградского района Петербурга поступило обращение от 44-летней гражданки. Она сообщила, что вечером предыдущего дня в ресторане, расположенном на улице Малой Посадской, в доме под номером 7, у её 16-летнего сына были отняты наручные часы. Неизвестный субъект применил физическое насилие, чтобы завладеть имуществом стоимостью двадцать тысяч рублей.

Заявительница предполагает, что причиной инцидента могли стать финансовые обязательства её сына перед администратором указанного заведения. Она отметила наличие задолженности как возможный мотив совершения противоправного деяния.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку представленной информации. Предпринимаются необходимые действия для идентификации всех лиц, имеющих отношение к данному происшествию, с целью выяснения обстоятельств и принятия дальнейших процессуальных решений в соответствии с действующим законодательством.

