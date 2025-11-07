В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы

Вчера, 6 ноября, в отдел полиции Петроградского района Петербурга поступило обращение от 44-летней гражданки. Она сообщила, что вечером предыдущего дня в ресторане, расположенном на улице Малой Посадской, в доме под номером 7, у её 16-летнего сына были отняты наручные часы. Неизвестный субъект применил физическое насилие, чтобы завладеть имуществом стоимостью двадцать тысяч рублей.

Заявительница предполагает, что причиной инцидента могли стать финансовые обязательства её сына перед администратором указанного заведения. Она отметила наличие задолженности как возможный мотив совершения противоправного деяния.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку представленной информации. Предпринимаются необходимые действия для идентификации всех лиц, имеющих отношение к данному происшествию, с целью выяснения обстоятельств и принятия дальнейших процессуальных решений в соответствии с действующим законодательством.