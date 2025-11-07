ента новостей

В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса

Полицейские задержали подозреваемого в разбое на проспекте Энгельса

1 ноября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация от управляющего продуктового магазина, расположенного в доме номер 132 по проспекту Энгельса. Администратор сообщила о совершении противоправных действий: приблизительно в 17 часов 40 минут неустановленное лицо проникло в помещение магазина и совершило кражу товаров. При попытке пресечения злоумышленником данных действий, последний применил против работников магазина вещество раздражающего действия, предположительно, перцовый баллончик, после чего скрылся с места происшествия.

На основании изложенных обстоятельств следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

6 ноября, в 16 часов 40 минут, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома номер 25 по улице Коллонтай, был задержан гражданин, подозреваемый в совершении указанного преступления. Задержанным оказался 31-летний местный житель, официально не трудоустроенный.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

