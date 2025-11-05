ента новостей

В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
Поздравляем с Днем народного единства!
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени

Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
artcenter.su
Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН. Выставка ОЧКИ КАНТА. Сюрреализм вне времени

Первая выставка галереи визуальных смыслов под названием «Артель» представляет собой уникальное приглашение для зрителей погрузиться в мир философских и художественных экспериментов, которые помогают раскрыть суть сюрреалистического искусства. В качестве отправной точки для этого исследования служит метафора, предложенная великим философом Иммануилом Кантом. Он утверждал, что человек никогда не воспринимает мир в его истинной сущности, а лишь через призму своих априорных форм сознания, таких как пространство, время и категории мышления. Эти «очки», как их можно назвать, встроены в саму структуру нашего разума и, следовательно, являются неотъемлемой частью нашего восприятия. Их невозможно снять или игнорировать, так как они формируют любой наш опыт и понимание окружающего мира.

На выставке художники берут эту философскую концепцию и превращают её в визуальную практику, создавая произведения, которые демонстрируют, что реальность всегда уже преломлена через такие факторы, как культура, язык, память и эмоции. Мы, как зрители, смотрим на мир через собственные внутренние фильтры, которые формируют наше восприятие. Именно сюрреализм в искусстве впервые продемонстрировал, что восприятие — это не просто зеркало, отражающее действительность, а сложная проекция, в которой бессознательное и разум переплетаются и взаимодействуют.

На выставке представлены сюрреалистические произведения, которые подчеркивают зыбкость границы между «явлением» и «вещью в себе». Здесь, как в мире сновидений, невозможно провести четкую линию между реальностью и иллюзией: зритель оказывается в пространстве, где воображение не является лишь украшением, а становится самой основой всего опыта. «Очки Канта» в этом контексте служат как философской метафорой, так и художественной оптикой, через которую мир предстает как мираж, организованный нашим мышлением и восприятием.

Основная задача выставки заключается не в том, чтобы продемонстрировать «реальность» в ее привычном понимании, а в том, чтобы заставить зрителей задуматься о том, что любое восприятие — это результат активного конструирования, а не пассивного отражения. Когда зритель покидает выставочный зал, он уносит с собой не готовые ответы, а множество вопросов, которые остаются в его сознании и побуждают к дальнейшему размышлению: возможно ли увидеть мир без искажений? Где проходит тонкая граница между внутренним восприятием и внешней реальностью? И не является ли любое искусство формой «очков», которые мы носим, и которые невозможно снять?

В выставке участвуют талантливые художники, такие как Сослан Сосиев, Анастасия Барахтина, Мария Траутвейн, Си Ло, Алёна Глухих, Виктор Приличный, Илья Крейдун и Анна Пустовалова. Каждый из них приносит свою уникальную интерпретацию сюрреализма, что делает выставку разнообразной и многослойной. В результате, «Артель» становится не просто выставкой, а настоящим пространством для размышлений и открытий, где зрители могут исследовать собственные границы восприятия и задать себе важные философские вопросы о природе реальности и искусства.

5 декабря 2025 — 8 марта 2026

Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН

