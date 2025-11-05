Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени

Первая выставка галереи визуальных смыслов под названием «Артель» представляет собой уникальное приглашение для зрителей погрузиться в мир философских и художественных экспериментов, которые помогают раскрыть суть сюрреалистического искусства. В качестве отправной точки для этого исследования служит метафора, предложенная великим философом Иммануилом Кантом. Он утверждал, что человек никогда не воспринимает мир в его истинной сущности, а лишь через призму своих априорных форм сознания, таких как пространство, время и категории мышления. Эти «очки», как их можно назвать, встроены в саму структуру нашего разума и, следовательно, являются неотъемлемой частью нашего восприятия. Их невозможно снять или игнорировать, так как они формируют любой наш опыт и понимание окружающего мира.

На выставке художники берут эту философскую концепцию и превращают её в визуальную практику, создавая произведения, которые демонстрируют, что реальность всегда уже преломлена через такие факторы, как культура, язык, память и эмоции. Мы, как зрители, смотрим на мир через собственные внутренние фильтры, которые формируют наше восприятие. Именно сюрреализм в искусстве впервые продемонстрировал, что восприятие — это не просто зеркало, отражающее действительность, а сложная проекция, в которой бессознательное и разум переплетаются и взаимодействуют.

На выставке представлены сюрреалистические произведения, которые подчеркивают зыбкость границы между «явлением» и «вещью в себе». Здесь, как в мире сновидений, невозможно провести четкую линию между реальностью и иллюзией: зритель оказывается в пространстве, где воображение не является лишь украшением, а становится самой основой всего опыта. «Очки Канта» в этом контексте служат как философской метафорой, так и художественной оптикой, через которую мир предстает как мираж, организованный нашим мышлением и восприятием.

Основная задача выставки заключается не в том, чтобы продемонстрировать «реальность» в ее привычном понимании, а в том, чтобы заставить зрителей задуматься о том, что любое восприятие — это результат активного конструирования, а не пассивного отражения. Когда зритель покидает выставочный зал, он уносит с собой не готовые ответы, а множество вопросов, которые остаются в его сознании и побуждают к дальнейшему размышлению: возможно ли увидеть мир без искажений? Где проходит тонкая граница между внутренним восприятием и внешней реальностью? И не является ли любое искусство формой «очков», которые мы носим, и которые невозможно снять?

В выставке участвуют талантливые художники, такие как Сослан Сосиев, Анастасия Барахтина, Мария Траутвейн, Си Ло, Алёна Глухих, Виктор Приличный, Илья Крейдун и Анна Пустовалова. Каждый из них приносит свою уникальную интерпретацию сюрреализма, что делает выставку разнообразной и многослойной. В результате, «Артель» становится не просто выставкой, а настоящим пространством для размышлений и открытий, где зрители могут исследовать собственные границы восприятия и задать себе важные философские вопросы о природе реальности и искусства.

5 декабря 2025 — 8 марта 2026

Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН