В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата

В ночь с 3 на 4 октября в отдел полиции поступила информация о том, что возле дома номер 55 по улице Марата было совершено нападение. Жертвой стал 21-летний молодой человек, у которого был похищен мобильный телефон марки «Айфон 11», оцененный в 52 000 рублей.

В связи с данным инцидентом, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как грабеж.

5 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники специализированного отдела по борьбе с карманными кражами Главного управления Министерства внутренних дел России задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 22-летний выходец из Северо-Кавказского региона.

Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, нацеленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, к которым может быть причастен задержанный.