14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата

В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата

0
Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали выходца с Северного Кавказа подозреваемого в грабеже на улице Марата

В ночь с 3 на 4 октября в отдел полиции поступила информация о том, что возле дома номер 55 по улице Марата было совершено нападение. Жертвой стал 21-летний молодой человек, у которого был похищен мобильный телефон марки «Айфон 11», оцененный в 52 000 рублей.

В связи с данным инцидентом, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как грабеж.

5 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники специализированного отдела по борьбе с карманными кражами Главного управления Министерства внутренних дел России задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 22-летний выходец из Северо-Кавказского региона.

Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, нацеленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, к которым может быть причастен задержанный.

