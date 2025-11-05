В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку

2 ноября около 12:50 в правоохранительные органы Колпинского района Петербурга поступило сообщение от гражданки 75 лет, проживающей в доме номер 63 по Павловской улице в городе Колпино. Заявительница сообщила о телефонных звонках, поступивших накануне от неустановленных лиц, которые, используя обман и злоупотребляя доверием, склонили её к передаче наличных денежных средств в размере 480 000 рублей курьеру. Злоумышленники мотивировали свои действия заботой о безопасности сбережений потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

4 ноября в 10:30 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома номер 1 по улице Жени Стасюк в городе Колпино задержан 19-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления. В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (основания задержания подозреваемого).