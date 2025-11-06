ента новостей

14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
Питерец.ру » Политика » В Ленобласти согласовали новый состав правительства

В Ленобласти согласовали новый состав правительства

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Отраслевые вице-губернаторы сегодня были согласованы региональным парламентом.

Сегодня в региональном парламенте состоялось согласование новых членов команды вице-губернаторов Ленинградской области. Это важное событие было представлено губернатором Александром Дрозденко, который озвучил состав своей команды. В первую очередь, стоит отметить, что Роман Марков был назначен на должность первого вице-губернатора. Его опыт и профессиональные качества будут важны для успешной работы на этой позиции.

Александр Кялин стал вице-губернатором, отвечающим за социальные вопросы, что подразумевает работу в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Олег Малащенко возглавил комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в качестве вице-губернатора, что свидетельствует о важности сельского хозяйства и рыбной промышленности для региона.

Егор Мищеряков, назначенный вице-губернатором и председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, будет заниматься вопросами, связанными с привлечением инвестиций и развитием экономики области. Денис Седов, в свою очередь, будет курировать вопросы транспорта и топливно-энергетического комплекса, что имеет большое значение для обеспечения мобильности и энергетической безопасности региона.

Евгений Барановский назначен вице-губернатором по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, что подчеркивает необходимость развития инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для жизни граждан. Владимир Цой, который стал вице-губернатором и председателем комитета по сохранению культурного наследия, будет работать над охраной и развитием культурных ценностей Ленинградской области.

Губернатор Дрозденко в своем выступлении подчеркнул, что для всех новых вице-губернаторов важно не полагаться на прежние достижения, а начинать работу с «чистого листа». Он отметил, что с каждого из них будет спрос за результаты работы, и что главной целью является выполнение национальных проектов, реализация региональных программ и забота о населении. Глава региона акцентировал внимание на том, что важными критериями для успешной работы являются опыт, профессионализм, высокая работоспособность и неформальный подход к решению задач. Это подчеркивает стремление к эффективному управлению и улучшению качества жизни жителей Ленинградской области.

