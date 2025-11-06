В Ленобласти согласовали новый состав правительства

Сегодня в региональном парламенте состоялось согласование новых членов команды вице-губернаторов Ленинградской области. Это важное событие было представлено губернатором Александром Дрозденко, который озвучил состав своей команды. В первую очередь, стоит отметить, что Роман Марков был назначен на должность первого вице-губернатора. Его опыт и профессиональные качества будут важны для успешной работы на этой позиции.

Александр Кялин стал вице-губернатором, отвечающим за социальные вопросы, что подразумевает работу в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Олег Малащенко возглавил комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в качестве вице-губернатора, что свидетельствует о важности сельского хозяйства и рыбной промышленности для региона.

Егор Мищеряков, назначенный вице-губернатором и председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, будет заниматься вопросами, связанными с привлечением инвестиций и развитием экономики области. Денис Седов, в свою очередь, будет курировать вопросы транспорта и топливно-энергетического комплекса, что имеет большое значение для обеспечения мобильности и энергетической безопасности региона.

Евгений Барановский назначен вице-губернатором по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, что подчеркивает необходимость развития инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для жизни граждан. Владимир Цой, который стал вице-губернатором и председателем комитета по сохранению культурного наследия, будет работать над охраной и развитием культурных ценностей Ленинградской области.

Губернатор Дрозденко в своем выступлении подчеркнул, что для всех новых вице-губернаторов важно не полагаться на прежние достижения, а начинать работу с «чистого листа». Он отметил, что с каждого из них будет спрос за результаты работы, и что главной целью является выполнение национальных проектов, реализация региональных программ и забота о населении. Глава региона акцентировал внимание на том, что важными критериями для успешной работы являются опыт, профессионализм, высокая работоспособность и неформальный подход к решению задач. Это подчеркивает стремление к эффективному управлению и улучшению качества жизни жителей Ленинградской области.