В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину

В 20 часов 30 минут 30 октября в правоохранительные органы Гатчинского района Ленобласти поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в населенном пункте Парицы, расположенном в Гатчинском районе Ленинградской области.

Согласно предварительным данным, авария произошла на первом километре автомобильной дороги, соединяющей Гатчину и Ополье, вблизи деревни Парицы. 31-летний водитель автомобиля марки "Шкода Етти", двигаясь по направлению от деревни Малые Колпаны к поселку Войсковицы, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного инцидента пешеход, мужчина 50 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку для установления всех обстоятельств и причин данного дорожно-транспортного происшествия.