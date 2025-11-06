ента новостей

14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей

Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские расследуют многомиллионное мошенничество в отношении пенсионера с Поэтического бульвара

Вечером 5 ноября, около 19 часов 20 минут, в отдел полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 80-летнего гражданина, проживающего в доме номер 8 по Поэтическому бульвару.

В своем обращении пожилой мужчина указал на то, что стал жертвой обмана со стороны неустановленных лиц. Злоумышленники, представившись по телефону работниками различных организаций, путем введения в заблуждение убедили его в необходимости декларирования имеющихся у него денежных средств. В результате пенсионер передал прибывшим по его адресу курьерам все свои сбережения, общая сумма которых составила 49 миллионов 900 тысяч рублей.

На основании данного факта сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-10-2025, 15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
5-08-2025, 09:17
Пожилой мужчина с проспекта Мориса Тореза передал мошенникам более 5,6 млн рублей
29-08-2025, 12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
22-08-2025, 11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
16-07-2025, 11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
4-07-2025, 12:19
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 18 млн рублей

Происшествия на дорогах

3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
1-11-2025, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
31-10-2025, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
Наверх