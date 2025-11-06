Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей

Вечером 5 ноября, около 19 часов 20 минут, в отдел полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 80-летнего гражданина, проживающего в доме номер 8 по Поэтическому бульвару.

В своем обращении пожилой мужчина указал на то, что стал жертвой обмана со стороны неустановленных лиц. Злоумышленники, представившись по телефону работниками различных организаций, путем введения в заблуждение убедили его в необходимости декларирования имеющихся у него денежных средств. В результате пенсионер передал прибывшим по его адресу курьерам все свои сбережения, общая сумма которых составила 49 миллионов 900 тысяч рублей.

На основании данного факта сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.