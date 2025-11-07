В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения транспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург и норвежскую границу через Петрозаводск и Мурманск. Ограничение будет действовать 9 ноября 2025 года в течение двух часов.

Причиной перекрытия является разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной автодороги, в районе города Лодейное Поле, Ленинградской области. Разводка осуществляется сотрудниками ОАО «РЖД» для обеспечения прохода вниз по реке каравана судов, в составе которых значатся «Сильвер Ловенна», «Исландер» и «Рейдовый-5». Максимальная высота судов составляет 16,5 метра.

По информации начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, разводка моста запланирована в период с 12:50 до 15:00. В течение этого времени проезд автомобильного транспорта будет невозможен.

Следует отметить, что данный мостовой переход является совмещённым и предназначен для одновременного использования железнодорожным и автомобильным транспортом.

В случае, если суда не успеют прибыть к моменту запланированной разводки, процедура будет перенесена на 10 ноября и проведена в то же самое время, уточнил Илья Пузыревский.