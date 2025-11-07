ента новостей

В Мурино задержали мигранта-разбойника

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими Ленобласти задержан иностранец-разбойник из Мурино

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 5 ноября поступила информация о нанесении ножевого ранения 45-летнему жителю у дома номер 20 на Воронцовском бульваре в Мурино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что вечером того же дня в квартире дома 19/1 на той же улице между двумя лицами возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе разгоревшейся ссоры один из участников нанес другому несколько ножевых ранений, после чего завладел двумя мобильными телефонами потерпевшего и скрылся с места преступления.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в ближайшее учреждение здравоохранения, где ему была оказана необходимая врачебная помощь.

6 ноября, в 03:00, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 35-летний гражданин одного из государств Южного Кавказа. Задержание было произведено у дома 19 корпус 1 на Воронцовском бульваре в Мурино, подозреваемый причастен к совершению указанного преступления.

При личном досмотре у задержанного были обнаружены и конфискованы нож, предположительно являющийся орудием преступления, а также похищенные мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, разбойное нападение
