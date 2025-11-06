В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года

По результатам анализа социально-экономического развития Санкт-Петербурга за первые девять месяцев 2025 года были подведены важные итоги, которые демонстрируют положительные изменения в различных отраслях экономики. Согласно оперативным данным, предоставленным Петростатом, в городе наблюдаются высокие темпы роста, особенно в обрабатывающих производствах, а также в сферах логистики и телекоммуникационных услуг. Оборот организаций в период с января по сентябрь текущего года составил впечатляющие 24,5 триллиона рублей, что на 6,9% превышает аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях достиг уровня 106,4%, что свидетельствует о том, что именно они составляют 87,6% от всей продукции в промышленности города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что создание комфортных условий для ведения бизнеса и увеличение объёмов социальной поддержки стали основными факторами, способствующими устойчивому развитию экономики города. Он также подчеркнул, что власти выполняют поручения Президента России, направленные на достижение сбалансированного экономического роста, реализацию программ по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета страны.

Одним из ключевых драйверов петербургской промышленности продолжает оставаться машиностроительный комплекс. По итогам первых девяти месяцев 2025 года наибольший прирост наблюдается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где рост составил впечатляющие 79,2%. Также стоит отметить, что выпуск прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 46,5%, а производство компьютеров и оптических изделий возросло на 15,8%. В полиграфической отрасли зафиксирован рост на 12,2%, в то время как в металлургии он составил 4,7%.

Сфера телекоммуникационных услуг также демонстрирует положительную динамику: за девять месяцев 2025 года её объём (исключая субъектов малого предпринимательства) увеличился на 11,1% и составил 142,2 миллиарда рублей. В логистике также наблюдаются положительные тенденции: объём услуг по транспортировке и хранению (без субъектов малого предпринимательства) достиг 1470,2 миллиарда рублей, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Строительная отрасль также показывает уверенный рост: объём строительных работ за первые девять месяцев 2025 года составил 465,5 миллиарда рублей, увеличившись на 3,6%. В этом же периоде было введено в эксплуатацию 1655,8 тысячи квадратных метров жилья, что является знаковым показателем для города.

Сфера туризма также демонстрирует высокие показатели: объём услуг в данной области увеличился на 30,2%. Кроме того, наблюдается рост объёмов медицинских услуг на 8,4% и образовательных услуг на 7,7%. В розничной торговле пищевыми продуктами оборот за январь-сентябрь составил 870,9 миллиарда рублей, что на 6,2% больше в сопоставимых ценах по сравнению с тремя первыми кварталами 2024 года.

Индекс потребительских цен в сентябре 2025 года составил 104,3% по сравнению с декабрем 2024 года, что также говорит о стабильности экономической ситуации в городе. Таким образом, все эти данные подчеркивают уверенный рост и развитие экономики Санкт-Петербурга, что является результатом комплексной работы властей и бизнеса.