12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
Питерец.ру » Происшествия » На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле

На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в апартаментах на Новочеркасском проспекте

20-летняя женщина обратилась в полицию Красногвардейского района 6 ноября, заявив о нанесении ей телесных повреждений. Инцидент произошел в апарт-отеле, расположенном в доме №49/20 по Новочеркасскому проспекту, в результате конфликта с ее знакомым.

Согласно заявлению потерпевшей, во время ссоры мужчина произвел в нее выстрел из травматического оружия. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов задержали на месте происшествия 41-летнего мужчину, являющегося знакомым заявительницы.

Задержанный был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение, где ей была оказана необходимая помощь. После осмотра и оказания первой помощи состояние пациентки было признано удовлетворительным, и она была направлена на амбулаторное лечение.

С места происшествия сотрудниками полиции был изъят травматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

