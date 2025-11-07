На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле

20-летняя женщина обратилась в полицию Красногвардейского района 6 ноября, заявив о нанесении ей телесных повреждений. Инцидент произошел в апарт-отеле, расположенном в доме №49/20 по Новочеркасскому проспекту, в результате конфликта с ее знакомым.

Согласно заявлению потерпевшей, во время ссоры мужчина произвел в нее выстрел из травматического оружия. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов задержали на месте происшествия 41-летнего мужчину, являющегося знакомым заявительницы.

Задержанный был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение, где ей была оказана необходимая помощь. После осмотра и оказания первой помощи состояние пациентки было признано удовлетворительным, и она была направлена на амбулаторное лечение.

С места происшествия сотрудниками полиции был изъят травматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.