16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
11:37
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»

Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Золушка»

20 декабря в 12:00 и 16:00 на главной сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет долгожданная премьера спектакля «Золушка», основанного на известной пьесе Евгения Шварца. Постановку осуществила талантливая Александра Мамкаева, которая уже зарекомендовала себя как успешный режиссер детских спектаклей. Её работы, такие как «Ох, уж эти страхи», «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Красная Шапочка», уже несколько лет радуют юных зрителей и их родителей, собирая полные залы и восторженные отзывы.

Новый спектакль «Золушка» — это не просто очередная адаптация известной сказки. Это музыкальная, наполненная добротой и волшебством история, которая станет настоящим подарком для детей и их родителей накануне Нового года. Главная героиня, добрая и трудолюбивая Золушка, проводит свои дни и ночи в тяжелом труде, получая в ответ лишь недовольство со стороны своей злой мачехи и сводных сестер. Однако в один прекрасный день наступает долгожданный момент — королевский бал. Мачеха и сестры уезжают во дворец, оставляя Золушку одну дома, где она может лишь мечтать о том, как бы ей попасть на этот великолепный праздник.

Но вдруг в её жизни появляется фея-крестная, и всё меняется. Из старой, запятнанной золой одежды, из грубых башмаков Золушка превращается в прекрасную даму, облаченную в великолепное платье и хрустальные туфельки. Она отправляется на бал к Принцу, но есть одно условие: ей необходимо вернуться домой до полуночи, иначе всё волшебство может разрушиться.

Режиссёр Александра Мамкаева делится своими мыслями о спектакле: «Премьера неслучайно проходит под Новый год — это время чудес и исполнения самых заветных желаний. Мы готовим для всех зрителей множество сюрпризов. Зрителей ждут необычные костюмы и декорации, любимые герои и чарующая музыка. В гости к нашей «Золушке» заглянут персонажи из других известных сказок, но мы не будем раскрывать все секреты — волшебство только начинается! Мы приглашаем всех на этот удивительный бал».

В создании спектакля участвует команда талантливых специалистов: художник Екатерина Гофман, хореограф Анна Тугушева, композитор Анатолий Файчук, художник по свету Евгений Петровский и автор видеоконтента Мария Петрова (Фоменко). Исполнительным продюсером выступает Елена Травина. В спектакле заняты такие артисты, как Ксения Ольховская, Арсений Воробьев, Семён Гончаров, Наталья Виноградова, Виктория Зайцева, Юлия Кочнева, Маргарита Лоскутникова, Варвара Маркевич, Александра Момот, Анна Полюшко, Анна Щетинина, Игорь Гоппиков, Дехиар Гусев, Денис Мухоян и Александр Передков.

Кроме премьеры 20 декабря, ближайшие показы спектакля пройдут 21, 27, 28 и 31 декабря. Это отличная возможность для семейного досуга в преддверии праздников, чтобы вместе насладиться волшебной атмосферой театра и погрузиться в мир сказки, где добро всегда побеждает зло, а мечты сбываются. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и подарить себе и своим близким незабываемые эмоции.

