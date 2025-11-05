20 декабря в 12:00 и 16:00 на главной сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет долгожданная премьера спектакля «Золушка», основанного на известной пьесе Евгения Шварца. Постановку осуществила талантливая Александра Мамкаева, которая уже зарекомендовала себя как успешный режиссер детских спектаклей. Её работы, такие как «Ох, уж эти страхи», «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Красная Шапочка», уже несколько лет радуют юных зрителей и их родителей, собирая полные залы и восторженные отзывы.

Новый спектакль «Золушка» — это не просто очередная адаптация известной сказки. Это музыкальная, наполненная добротой и волшебством история, которая станет настоящим подарком для детей и их родителей накануне Нового года. Главная героиня, добрая и трудолюбивая Золушка, проводит свои дни и ночи в тяжелом труде, получая в ответ лишь недовольство со стороны своей злой мачехи и сводных сестер. Однако в один прекрасный день наступает долгожданный момент — королевский бал. Мачеха и сестры уезжают во дворец, оставляя Золушку одну дома, где она может лишь мечтать о том, как бы ей попасть на этот великолепный праздник.

Но вдруг в её жизни появляется фея-крестная, и всё меняется. Из старой, запятнанной золой одежды, из грубых башмаков Золушка превращается в прекрасную даму, облаченную в великолепное платье и хрустальные туфельки. Она отправляется на бал к Принцу, но есть одно условие: ей необходимо вернуться домой до полуночи, иначе всё волшебство может разрушиться.

Режиссёр Александра Мамкаева делится своими мыслями о спектакле: «Премьера неслучайно проходит под Новый год — это время чудес и исполнения самых заветных желаний. Мы готовим для всех зрителей множество сюрпризов. Зрителей ждут необычные костюмы и декорации, любимые герои и чарующая музыка. В гости к нашей «Золушке» заглянут персонажи из других известных сказок, но мы не будем раскрывать все секреты — волшебство только начинается! Мы приглашаем всех на этот удивительный бал».

В создании спектакля участвует команда талантливых специалистов: художник Екатерина Гофман, хореограф Анна Тугушева, композитор Анатолий Файчук, художник по свету Евгений Петровский и автор видеоконтента Мария Петрова (Фоменко). Исполнительным продюсером выступает Елена Травина. В спектакле заняты такие артисты, как Ксения Ольховская, Арсений Воробьев, Семён Гончаров, Наталья Виноградова, Виктория Зайцева, Юлия Кочнева, Маргарита Лоскутникова, Варвара Маркевич, Александра Момот, Анна Полюшко, Анна Щетинина, Игорь Гоппиков, Дехиар Гусев, Денис Мухоян и Александр Передков.

Кроме премьеры 20 декабря, ближайшие показы спектакля пройдут 21, 27, 28 и 31 декабря. Это отличная возможность для семейного досуга в преддверии праздников, чтобы вместе насладиться волшебной атмосферой театра и погрузиться в мир сказки, где добро всегда побеждает зло, а мечты сбываются. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и подарить себе и своим близким незабываемые эмоции.