В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя

В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Во Всеволожском районе женщина подозревается в убийстве сожителя

В ночь на 6 ноября 2025 года в поселке городского типа имени Свердлова, Всеволожского района Ленинградской области было совершено тяжкое преступление. Предполагается, что в квартире, где проживала подозреваемая, между ней и ее 38-летним сожителем возникла ссора, причиной которой, вероятно, послужила ревность и неприязненные отношения.

Согласно предварительным данным, 33-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла потерпевшему как минимум один удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался непосредственно на месте происшествия.

В связи с данным инцидентом, следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении указанной гражданки по признакам преступления, квалифицируемого как убийство, согласно ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время подозреваемая задержана в соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В скором времени ей будет официально предъявлено обвинение. Следствие настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и направило соответствующее ходатайство в суд. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, имеющие целью выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

