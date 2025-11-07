В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат

5 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение от 60-летней жительницы города Кронштадта. Гражданка заявила о том, что при проведении уборки антресолей в квартире, принадлежавшей ее умершему мужу и расположенной на Флотской улице, ею были найдены объекты, вызывающие подозрения и напоминающие оружие и боеприпасы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе осмотра обнаружили и изъяли следующее: две гранаты типа Ф-1, укомплектованные заглушками, два запала, два брикета тротила весом по 200 граммов каждый, один электродетонатор, взрыватель, пять сигнальных ракет, ракетницу, пневматическое оружие, автомат АКС 74-У, произведенный в 1991 году, сигнальный пистолет системы Шпагина, магазины для стрелкового оружия и свыше 170 патронов различных калибров.

Экспертиза установила, что изъятый автомат АКСУ-74 является действующим боевым оружием и способен производить выстрелы. Также было установлено, что данный автомат числится в общероссийской базе розыска с декабря 1993 года как украденный.

Изъятые боеприпасы и взрывчатые вещества переданы для проведения дальнейших исследований и экспертиз. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.